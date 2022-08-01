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1 августа, 01:40

"Под надуманными предлогами" США и ЕС заморозили работу с Россией по антитеррору

Дипломат Тарабрин: Cотрудничество России и США по антитеррору фактически заморожено

Соединённые Штаты и Евросоюз фактически заморозили сотрудничество с Россией по борьбе с терроризмом. Об этом заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

"Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено", — приводит РИА "Новости" его слова.

Дипломат добавил, что США под надуманным предлогом и в одностороннем порядке приостановили встречи по этой тематике, которые проводились в 2018–2019 годах в Вене и были полезны для обеих сторон.

"Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине", — сказал Тарабрин.

Он подчеркнул, что такой диалог нужен, причём Москве не меньше, чем Западу. Однако, если кто-то не готов к такой работе "в силу собственных фобий", это уже "не наша проблема".

Спецслужбы США продолжают помогать украинским войскам в Киеве

Спецслужбы США продолжают помогать украинским войскам в Киеве

Как писал Лайф, ранее в ФСБ сообщили о срыве операции украинской разведки по угону российских самолётов, которую курировали спецслужбы НАТО. Установлены сотрудники украинских спецслужб и их пособники, задействованные в операции. Также ФСБ раскрыла схему разведки Незалежной, которая предлагала за угон боевых воздушных судов до двух миллионов долларов, переправку жён российских военных в страны Евросоюза и открытие там валютных счетов.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Андрей Григорьев

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