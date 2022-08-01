"Под надуманными предлогами" США и ЕС заморозили работу с Россией по антитеррору

Соединённые Штаты и Евросоюз фактически заморозили сотрудничество с Россией по борьбе с терроризмом. Об этом заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

"Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено", — приводит РИА "Новости" его слова.

Дипломат добавил, что США под надуманным предлогом и в одностороннем порядке приостановили встречи по этой тематике, которые проводились в 2018–2019 годах в Вене и были полезны для обеих сторон.

"Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине", — сказал Тарабрин.

Он подчеркнул, что такой диалог нужен, причём Москве не меньше, чем Западу. Однако, если кто-то не готов к такой работе "в силу собственных фобий", это уже "не наша проблема".