"Под надуманными предлогами" США и ЕС заморозили работу с Россией по антитеррору
Дипломат Тарабрин: Cотрудничество России и США по антитеррору фактически заморожено
Соединённые Штаты и Евросоюз фактически заморозили сотрудничество с Россией по борьбе с терроризмом. Об этом заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
"Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено", — приводит РИА "Новости" его слова.
Дипломат добавил, что США под надуманным предлогом и в одностороннем порядке приостановили встречи по этой тематике, которые проводились в 2018–2019 годах в Вене и были полезны для обеих сторон.
"Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине", — сказал Тарабрин.
Он подчеркнул, что такой диалог нужен, причём Москве не меньше, чем Западу. Однако, если кто-то не готов к такой работе "в силу собственных фобий", это уже "не наша проблема".
Как писал Лайф, ранее в ФСБ сообщили о срыве операции украинской разведки по угону российских самолётов, которую курировали спецслужбы НАТО. Установлены сотрудники украинских спецслужб и их пособники, задействованные в операции. Также ФСБ раскрыла схему разведки Незалежной, которая предлагала за угон боевых воздушных судов до двух миллионов долларов, переправку жён российских военных в страны Евросоюза и открытие там валютных счетов.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв