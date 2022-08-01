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Опубликовано 1 августа 2022, 03:34
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Минобороны показало, как устроен быт участников "Операции Z"

Минобороны РФ показало, как обустроен быт участников специальной военной операции

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на которых показана организация материально-технического обеспечения подразделений Западного военного округа, участвующих в "Операции Z".

Минобороны показало, как обустроен быт участников "Операции Z". Видео © Telegram / Минобороны РФ

Например, у военных есть полевая прачечная, оборудованная стиральными машинками-автоматами. Там они могут постирать обмундирование и личные вещи. Во время отдыха можно сыграть в волейбол, посмотреть фильм в полевом кинозале.

В тыловом районе развёрнуты современные мобильные кухни и столовые для обеспечения трёхразовым горячим питанием. Полевые кухни позволяют приготовить полноценный обед из трёх блюд для 200 человек, в том числе в движении, сообщает Минобороны.

А ещё в местах дислокации работают полевые банно-прачечные комплексы — они установлены на автомобилях высокой проходимости. Одна такая баня в автономном режиме без дозаправки позволяет помыться более чем 120 военным.

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Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы России в минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики уничтожили поступившую Киеву от США гаубицу М777. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Минобороны РФ

Светлана Шумакова
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