Министерство обороны РФ опубликовало видео, на которых показана организация материально-технического обеспечения подразделений Западного военного округа, участвующих в "Операции Z".

Минобороны показало, как обустроен быт участников "Операции Z". Видео © Telegram / Минобороны РФ

Например, у военных есть полевая прачечная, оборудованная стиральными машинками-автоматами. Там они могут постирать обмундирование и личные вещи. Во время отдыха можно сыграть в волейбол, посмотреть фильм в полевом кинозале.

В тыловом районе развёрнуты современные мобильные кухни и столовые для обеспечения трёхразовым горячим питанием. Полевые кухни позволяют приготовить полноценный обед из трёх блюд для 200 человек, в том числе в движении, сообщает Минобороны.

А ещё в местах дислокации работают полевые банно-прачечные комплексы — они установлены на автомобилях высокой проходимости. Одна такая баня в автономном режиме без дозаправки позволяет помыться более чем 120 военным.