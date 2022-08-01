"Худший сценарий": В Европе рассказали, что может отвлечь США от Украины

В случае эскалации ситуации вокруг Тайваня Соединённые Штаты переключат внимание с Украины на этот регион. Такое развитие событий не исключил неназванный высокопоставленный европейский дипломат в интервью газете Politico.

"При худшем сценарии США переключат своё внимание с Украины на напряжённости в отношениях с Китаем из-за Тайваня", — приводит издание его слова.

Он отметил, что на данном этапе положение дел вокруг Тайваня у США беспокойства не вызывает, но ситуация "может легко обостриться". Дипломат добавил, что в европейских столицах пристально следят за "словесной войной" между Пекином и Вашингтоном.