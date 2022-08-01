"Худший сценарий": В Европе рассказали, что может отвлечь США от Украины
Politico: При эскалации на Тайване США отвлекутся от Украины
В случае эскалации ситуации вокруг Тайваня Соединённые Штаты переключат внимание с Украины на этот регион. Такое развитие событий не исключил неназванный высокопоставленный европейский дипломат в интервью газете Politico.
"При худшем сценарии США переключат своё внимание с Украины на напряжённости в отношениях с Китаем из-за Тайваня", — приводит издание его слова.
Он отметил, что на данном этапе положение дел вокруг Тайваня у США беспокойства не вызывает, но ситуация "может легко обостриться". Дипломат добавил, что в европейских столицах пристально следят за "словесной войной" между Пекином и Вашингтоном.
Ранее Лайф писал о том, какой будет китайская специальная военная операция на Тайване и хватит ли у США сил на два фронта. Глава ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что Китай всё же вторгнется на остров, чтобы вернуть контроль над своей бывшей территорией.
ТАСС / AP / Nariman El-Mofty