Вильфанд предупредил москвичей о жаре до +32 в начале августа

Начало августа порадует москвичей жаркой погодой, воздух в четверг прогреется до 32 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В понедельник температура днём будет вполне высокая — 26–28 градусов, дальше она каждый день будет повышаться примерно на один градус. 4 августа уже прогнозируется 28–32 градуса тепла", — приводит его слова ТАСС.

Осадков в течение рабочей недели практически не предвидится, однако в четверг небольшие кратковременные дожди местами возможны, добавил метеоролог.