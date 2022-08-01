Вильфанд предупредил москвичей о жаре до +32 в начале августа
Начало августа порадует москвичей жаркой погодой, воздух в четверг прогреется до 32 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В понедельник температура днём будет вполне высокая — 26–28 градусов, дальше она каждый день будет повышаться примерно на один градус. 4 августа уже прогнозируется 28–32 градуса тепла", — приводит его слова ТАСС.
Осадков в течение рабочей недели практически не предвидится, однако в четверг небольшие кратковременные дожди местами возможны, добавил метеоролог.
Ранее Вильфанд рассказал, на каких курортах Чёрного моря вода теплее. Так, в Евпатории и Ялте море прогрелось до 23, а в Сочи до 24 градусов.
АГН "Москва" / Кирилл Зыков