На Сахалине сильный шторм выбросил на берег рыболовное судно
Севшее на мель судно. Обложка © Администрация Корсаковского района
В результате сильного шторма рыболовное судно село на мель в Корсаковском районе Сахалинской области. По словам врио начальника управления ГОЧС администрации района Константина Максимова, пострадавших нет.
Судовладелец не планирует снимать корабль с мели, а рассчитывает распилить его и вывезти частями, пишет Sakhalin.info. Капитан направился в Невельск, где находится порт приписки, судно же охраняют механик и матрос.
Ранее Лайф рассказывал, что в Татарстане затонул прогулочный теплоход. Пассажиры, коих на судне находилось около 30 человек, были оперативно спасены очевидцами с катеров и лодок.