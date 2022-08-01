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1 августа, 05:36

На Сахалине сильный шторм выбросил на берег рыболовное судно

<p>Севшее на мель судно. Обложка © Администрация Корсаковского района</p>

Севшее на мель судно. Обложка © Администрация Корсаковского района

В результате сильного шторма рыболовное судно село на мель в Корсаковском районе Сахалинской области. По словам врио начальника управления ГОЧС администрации района Константина Максимова, пострадавших нет.

Судовладелец не планирует снимать корабль с мели, а рассчитывает распилить его и вывезти частями, пишет Sakhalin.info. Капитан направился в Невельск, где находится порт приписки, судно же охраняют механик и матрос.

  • Севшее на мель судно. Обложка © Администрация Корсаковского района
    Севшее на мель судно. Обложка © Администрация Корсаковского района
  • Севшее на мель судно. Обложка © Администрация Корсаковского района
    Севшее на мель судно. Обложка © Администрация Корсаковского района
  • Севшее на мель судно. Обложка © Администрация Корсаковского района
    Севшее на мель судно. Обложка © Администрация Корсаковского района

Севшее на мель судно. Обложка © Администрация Корсаковского района

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