На Сахалине сильный шторм выбросил на берег рыболовное судно

В результате сильного шторма рыболовное судно село на мель в Корсаковском районе Сахалинской области. По словам врио начальника управления ГОЧС администрации района Константина Максимова, пострадавших нет.

Судовладелец не планирует снимать корабль с мели, а рассчитывает распилить его и вывезти частями, пишет Sakhalin.info. Капитан направился в Невельск, где находится порт приписки, судно же охраняют механик и матрос.





