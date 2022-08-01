Российские войска уничтожили артиллерийскую батарею ВСУ в ДНР
Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили артиллерийскую батарею ВСУ в районе населённого пункта Уманское в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также российские войска подавили восемь украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских и миномётных взводов противника в ДНР.
А накануне стало известно, что ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 на территории ДНР, также удалось ликвидировать девять взводов РСЗО "Град" ВСУ, четыре артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять артиллерийских взводов орудий Д-30.
ТАСС / Гердо Владимир