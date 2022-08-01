Российские войска уничтожили артиллерийскую батарею ВСУ в ДНР

Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили артиллерийскую батарею ВСУ в районе населённого пункта Уманское в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также российские войска подавили восемь украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских и миномётных взводов противника в ДНР.