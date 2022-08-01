ВС РФ уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon в Одесской области. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon", — проинформировал он.

Harpoon — американская противокорабельная крылатая ракета, которая считается одной из самых распространённых в мире. Разработана компанией "Макдоннелл-Дуглас", а в настоящее время производится на предприятиях корпорации "Боинг".