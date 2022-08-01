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Регион
Опубликовано 1 августа 2022, 09:17

ВС РФ уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon в Одесской области. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon", — проинформировал он.

Harpoon — американская противокорабельная крылатая ракета, которая считается одной из самых распространённых в мире. Разработана компанией "Макдоннелл-Дуглас", а в настоящее время производится на предприятиях корпорации "Боинг".

ВС РФ уничтожили в порту Одессы склад ракет HARPOON
ВС РФ уничтожили в порту Одессы склад ракет HARPOON

Напомним, что неделю назад ВС РФ уничтожили в порту Одессы склад ракет Harpoon и военный корабль Украины. Удар был нанесён ракетами большой дальности морского базирования. Как уточнили в Минобороны, также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Незалежной.

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flickr.com / U.S. Pacific Fleet

Алексей Берковиц
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