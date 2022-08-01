ВС РФ уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon в Одесской области. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon", — проинформировал он.
Harpoon — американская противокорабельная крылатая ракета, которая считается одной из самых распространённых в мире. Разработана компанией "Макдоннелл-Дуглас", а в настоящее время производится на предприятиях корпорации "Боинг".
Напомним, что неделю назад ВС РФ уничтожили в порту Одессы склад ракет Harpoon и военный корабль Украины. Удар был нанесён ракетами большой дальности морского базирования. Как уточнили в Минобороны, также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Незалежной.