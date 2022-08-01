В Совфеде пообещали помощь Белграду в случае обострения конфликта с Косовом

Россия будет оказывать помощь Сербии в случае обострения ситуации с Косовом, но не будет вступать в конфликт. Об этом заявил первый замглавы международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с РИА "Новости".

"Мы сами в конфликт, я думаю, не будем вступать. Но помощь сербам, конечно, если они обратятся, окажем. У нас есть договор о дружбе", — сказал парламентарий.

Джабаров подчеркнул, что происходящее между Сербией и Косовом "очень опасно". Он отметил, что это центр Европы и всё может "закончиться очень печально", так как в непризнанной республике стоят силы НАТО. По мнению сенатора, ситуация может привести к вооружённому конфликту и как только туда "полезут" страны альянса, есть опасность, что будут втянуты государства – союзники Белграда.

Накануне на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Кроме того, местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт.