То, что Херсонская область оказалась частью территорий современной Украины, является ошибкой, поскольку исторически это русская земля. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он напомнил, что Херсон и Херсонская область были созданы в соответствии с указом Екатерины II. Северное Причерноморье начало активно развиваться, когда она была у власти. При этом регион не имел никакого отношения к Незалежной.

"Херсонская область является исторически русской землей, её нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена", — приводит РИА "Новости" слова Стремоусова.

Он также добавил, что в настоящее время регион во всю готовится к проведению референдума по вхождению в состав России.