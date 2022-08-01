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1 августа, 09:04

Власти Херсонской области сочли исторической ошибкой нахождение региона в составе Украины

То, что Херсонская область оказалась частью территорий современной Украины, является ошибкой, поскольку исторически это русская земля. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он напомнил, что Херсон и Херсонская область были созданы в соответствии с указом Екатерины II. Северное Причерноморье начало активно развиваться, когда она была у власти. При этом регион не имел никакого отношения к Незалежной.

"Херсонская область является исторически русской землей, её нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена", — приводит РИА "Новости" слова Стремоусова.

"Вместе с Россией": На общественном форуме в Херсоне определена дальнейшая судьба всего региона

"Вместе с Россией": На общественном форуме в Херсоне определена дальнейшая судьба всего региона

Он также добавил, что в настоящее время регион во всю готовится к проведению референдума по вхождению в состав России.

Ранее Стремоусов заявил, что Украина уже давно потеряла независимость и превратилась в "американскую корпорацию". Он подчеркнул, что США используют территорию Незалежной исключительно в своих целях. Какая власть будет на Украине и какую политику она будет проводить, сегодня решают "за океаном", а не граждане страны.

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Telegram / "Херсонский вестник"

Наталья Исакова

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