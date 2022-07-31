Украина уже давно потеряла независимость и превратилась в "американскую корпорацию". Об этом заявил замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Никакой независимой Украины давно уже нет. Это иллюзия. Она с 2014 года после госпереворота превратилась в американскую корпорацию, а все органы власти представлены как американские частные компании, включая МВД и Минобороны", — приводит РИА "Новости" его слова.

Стремоусов подчеркнул, что американцы используют территорию Незалежной исключительно в своих целях. Какая власть будет на Украине и какую политику она будет проводить, сегодня решают "за океаном", а не граждане страны.