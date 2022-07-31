"Никакой независимой давно нет": Украину назвали "американской корпорацией"
В Херсонской области заявили, что Украина давно превратилась в "американскую корпорацию"
Украина уже давно потеряла независимость и превратилась в "американскую корпорацию". Об этом заявил замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Никакой независимой Украины давно уже нет. Это иллюзия. Она с 2014 года после госпереворота превратилась в американскую корпорацию, а все органы власти представлены как американские частные компании, включая МВД и Минобороны", — приводит РИА "Новости" его слова.
Стремоусов подчеркнул, что американцы используют территорию Незалежной исключительно в своих целях. Какая власть будет на Украине и какую политику она будет проводить, сегодня решают "за океаном", а не граждане страны.
Ранее Лайф сообщал, что бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор раскрыл аферу Пентагона с финансовой помощью Украине. По его словам, средства, выделенные Киеву, на самом деле вращаются внутри Штатов и не доходят до конечной точки назначения. Речь идёт о миллиардах долларов, подчеркнул подполковник.
Unsplash