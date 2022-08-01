В Подмосковье безработный изнасиловал девушку-дизайнера, пробравшись ночью в её дом

Безработный житель Коломны ночью пробрался в дом и изнасиловал спавшую девушку. Сейчас он задержан полицией, сообщает телеграм-канал SHOT.

В три часа ночи в отдел позвонил отец 26-летней жертвы, сообщив, что неизвестный каким-то образом пробрался внутрь и надругался над его дочерью-дизайнером. После этого он забрал телефон девушки и скрылся в неизвестном направлении.

Подозреваемого удалось найти быстро, им оказался безработный 38-летний Александр Л. Ранее он был судим по статьям "Неправомерное завладение автомобилем", "Грабёж" и "Кража". Теперь мужчине вменяют "Насильственные действия сексуального характера" и "Изнасилование". Он арестован.