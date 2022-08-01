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Регион
Опубликовано 1 августа 2022, 09:28
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ВСУ массово оставляют позиции на харьковском и запорожском направлениях

Минобороны РФ: ВСУ массово оставляют позиции на харьковском и запорожском направлениях

Большие потери на харьковском и запорожском направлениях вынуждают личный состав ВСУ массово дезертировать и оставлять боевые позиции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на запорожском направлении отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, представители бригад дезертируют в центральные и западные районы Украины.

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ВС РФ уничтожили пусковую установку Harpoon в Одесской области

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили две американские установки HIMARS ударом по заводу в Харькове. Также в результате атаки уничтожены 53 украинских бойца и иностранных наёмника, уточнил Игорь Конашенков.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
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