ВСУ массово оставляют позиции на харьковском и запорожском направлениях
Минобороны РФ: ВСУ массово оставляют позиции на харьковском и запорожском направлениях
Большие потери на харьковском и запорожском направлениях вынуждают личный состав ВСУ массово дезертировать и оставлять боевые позиции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на запорожском направлении отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений", — сказал он в ходе брифинга.
По словам Конашенкова, представители бригад дезертируют в центральные и западные районы Украины.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили две американские установки HIMARS ударом по заводу в Харькове. Также в результате атаки уничтожены 53 украинских бойца и иностранных наёмника, уточнил Игорь Конашенков.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine