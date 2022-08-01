Большие потери на харьковском и запорожском направлениях вынуждают личный состав ВСУ массово дезертировать и оставлять боевые позиции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на запорожском направлении отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, представители бригад дезертируют в центральные и западные районы Украины.