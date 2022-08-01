Волына рассказал, зачем Киев обстрелял изолятор с пленными в Еленовке
Комбриг ВСУ Волына: Обстрел изолятора в Еленовке повлияет на психику бойцов Киева
Обстрел изолятора с пленными украинскими военнослужащими в Еленовке со стороны Киева скажется на психике украинских бойцов, которые уже сложили оружие или в ходе боевых действий могут попасть в плен. Об этом рассказал сдавшийся бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной Волына).
Бывший украинский военный рассказал, как обстрел изолятора повлияет на бойцов ВСУ. Видео © t.me / Репортёр Руденко V
"Конечно, эта ситуация повлияет и на психику людей, которые находятся в плену, и людей, которые так или иначе могут попасть в плен. Конечно, будет страх и у участников событий, и у их родных", — рассказал Волына в интервью репортёру Руденко.
Он отметил, что военнопленные видели прилёт снарядов, слышали крики умирающих. По мнению экс-командира, одной из целей этой атаки Киева было напугать личный состав, чтобы бойцы не смели сдаваться в руки Российской армии.
Напомним, ранее Минобороны официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки погибших и пострадавших в результате удара.
t.me / Репортёр Руденко V