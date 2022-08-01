Обстрел изолятора с пленными украинскими военнослужащими в Еленовке со стороны Киева скажется на психике украинских бойцов, которые уже сложили оружие или в ходе боевых действий могут попасть в плен. Об этом рассказал сдавшийся бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной Волына).

Бывший украинский военный рассказал, как обстрел изолятора повлияет на бойцов ВСУ. Видео © t.me / Репортёр Руденко V

"Конечно, эта ситуация повлияет и на психику людей, которые находятся в плену, и людей, которые так или иначе могут попасть в плен. Конечно, будет страх и у участников событий, и у их родных", — рассказал Волына в интервью репортёру Руденко.