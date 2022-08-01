Нарышкин заявил, что Запад пытается навязать человечеству глобальную войну

Необходимо извлекать из истории России должные уроки, особенно в условиях, когда Запад пытается навязать всему миру глобальную войну. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин после церемонии возложения венка к обелиску Павшим в Первой мировой войне 1914–1918 годов.

"Опыт участия России в Первой мировой войне позволяет сделать важнейший исторический вывод, который состоит в том, что российское воинство несокрушимо, если армия, власть и общество объединены общей целью — победой, победой над врагом. Так было во все времена. Сегодня, когда тоталитарно-либеральный Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну, очень важно, чтобы мы смогли извлечь должные уроки из колоссального исторического опыта России", — сказал глава СВР.

Нарышкин отметил, что период Первой мировой полон примеров истинного героизма, мужества и отваги. По его словам, "гримаса истории" состоит в том, что Россия, отдав за победу Антанты миллионы жизней, так и не вошла в круг стран-победительниц и вынуждена была "подписать унизительный Брестский мир". Глава РИО подчеркнул, что не последнюю роль в этой трагедии сыграла националистическая пропаганда, которую из-за рубежа вели противники России. Кроме того, по его словам, первые вооружённые отряды украинских националистов сформировались именно в Австро-Венгрии, а уже позже внутри страны это стало распространяться.

"И сегодня — спустя сто лет — мы продолжаем пожинать горькие плоды от их, по сути, преступной антигосударственной и антиобщественной деятельности", — заключил Нарышкин.