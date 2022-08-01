В России создаётся Главное управление Северного морского пути
В России создают Главное управление Северного морского пути для организации движения по этому маршруту. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"По поручению президента создаётся Главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность", — сказал он, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.
Лайф напоминает, что ранее президент РФ Владимир Путин дал распоряжение правительству утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года. Он необходим для "обеспечения надёжной и безопасной перевозки грузов".
Сайт "Росатомфлота"