В России создаётся Главное управление Северного морского пути

В России создают Главное управление Северного морского пути для организации движения по этому маршруту. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента создаётся Главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность", — сказал он, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.