Суд до ноября продлил арест устроившему стрельбу в казанской гимназии Галявиеву
Верховный суд Татарстана продлил арест Ильназа Галявиева, который застрелил девять человек во время атаки на гимназию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Под стражей злоумышленник будет находиться до ноября.
Напомним, бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая 2021 года, открыв огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Стрелок был арестован. 10 декабря стало известно, что ему предъявили окончательное обвинение. В материалах уголовного дела указывается, что Галявиев пытался подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур.
ТАСС / Егор Алеев