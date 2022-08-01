Суд до ноября продлил арест устроившему стрельбу в казанской гимназии Галявиеву

Верховный суд Татарстана продлил арест Ильназа Галявиева, который застрелил девять человек во время атаки на гимназию. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая 2021 года, открыв огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Стрелок был арестован. 10 декабря стало известно, что ему предъявили окончательное обвинение. В материалах уголовного дела указывается, что Галявиев пытался подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур.