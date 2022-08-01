Армия Ирака на фоне протестов ввела войска в Багдад

Ночью в связи с беспорядками в столицу Ирака ввели войска. По данным местных СМИ, военная техника была замечена вблизи аэропорта Багдада, а также в районах аль-Амель и аль-Джардия. В Сети публикуют видео того, как колонна бронетехники въезжает в город.

Иранская армия ввела войска в Багдад. Видео © Twitter / AdamNN

По сведениям СМИ, из страны уже бежал ряд высокопоставленных чиновников. Армия Ирака устанавливает блокпосты на подходе к американскому посольству в Багдаде. Власти страны заявляют, что войска вводятся, чтобы не допустить новой волны беспорядков.