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1 августа, 08:05

Армия Ирака на фоне протестов ввела войска в Багдад

Ночью в связи с беспорядками в столицу Ирака ввели войска. По данным местных СМИ, военная техника была замечена вблизи аэропорта Багдада, а также в районах аль-Амель и аль-Джардия. В Сети публикуют видео того, как колонна бронетехники въезжает в город.

Иранская армия ввела войска в Багдад. Видео © Twitter / AdamNN

По сведениям СМИ, из страны уже бежал ряд высокопоставленных чиновников. Армия Ирака устанавливает блокпосты на подходе к американскому посольству в Багдаде. Власти страны заявляют, что войска вводятся, чтобы не допустить новой волны беспорядков.

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Напомним, 27 июля Багдад был охвачен беспорядками: сотни демонстрантов ворвались в здание иракского парламента, пытаясь нанести максимальный ущерб имуществу властей. Митингующие выступают против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака. При этом протестующих удалось выгнать из здания, однако уже 30 июля они вновь его захватили и на этот раз продолжают удерживать.

Обложка ©

Twitter / AdamNN

Александра Васильева

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