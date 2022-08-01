Политолог объяснил решение Косова отступить от военного конфликта с Сербией

Власти Косова решили на месяц отложить введение запрета на сербские документы из-за страха возможного военного конфликта с Белградом. Об этом Лайфу заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"То, что руководство непризнанной Республики Косово отложило до сентября введение запрета на сербские документы, — это, очевидно, влияние того, что они боятся военного конфликта. Вероятно, они уже не рассчитывают на помощь Запада. Если бы они на неё рассчитывали, они бы это решение не стали откладывать. Наоборот, призвали бы страны Запада, США, Германию, кого-либо ещё, чтобы они оказали Косову военную помощь в случае проведения Белградом военной или какой-либо ещё операции", — сказал политолог.

Решение отложить на 1 сентября введение запрета вызвано резкой реакцией властей Сербии, добавил эксперт, напомнив, что Белград не отказывался от Косова как от части суверенной территории и не признавал независимость республики.

Накануне на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Кроме того, местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт.