Работница хлебокомбината в Тюмени погибла, упав в работавшую машину для замеса теста

В Тюмени сотрудница хлебокомбината умерла после падения в работавшую тестомесительную машину. Как сообщает kp.ru, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Трагедия произошла 30 июля около 15:00 в производственном цеху предприятия. Погибшая чистила внутреннюю поверхность аппарата, когда упала прямо в него из-за нарушения правила ведения работ на производстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.