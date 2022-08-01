Хуснуллин заявил о высокой производительности рабочих из КНДР

Трудовой рынок Северной Кореи очень интересный, но закрытый, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, корейские рабочие очень производительны. Например, один плиточник из КНДР работает в два с половиной раза быстрее специалиста из России.

"Получается, что он один заменяет двух плиточников российских. Вот это факт. Они, конечно, очень хорошие рабочие, но очень закрытые", — сказал Хуснуллин в интервью РБК.

Он отметил, что Россия всегда исторически ориентировалась на страны СНГ при привлечении трудовых ресурсов. Однако во время пандемии коронавируса часть мигрантов была потеряна, так как многие рабочие устраивались не в РФ, а в ОАЭ, Турции и Европе. По мнению Хуснуллина, восстановить прежнее число трудовых мигрантов Россия уже не сможет.