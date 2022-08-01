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1 августа, 07:23

В H&M объяснили, почему магазины в России не открылись 1 августа

В H&M сообщили, что магазины в России будут открываться поэтапно в течение августа

Ретейлер H&M не подтверждал, что магазины в России откроются для распродажи товаров 1 августа. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании.

"Мы не подтверждали сегодняшнюю дату, магазины будут открываться поэтапно в течение августа", — подчеркнул наш собеседник.

Российский бизнес H&M смогут приобрести компании из РФ или из дружественных стран

Российский бизнес H&M смогут приобрести компании из РФ или из дружественных стран

Лайф напоминает, что ранее в пресс-службе ретейлера H&M Group сообщили о намерении открыть офлайн-магазины в России для проведения распродажи оставшегося товара с 1 августа. Уточнялось, что магазины будут открыты временно, пока большая часть оставшихся товаров не будет продана. При этом цены на продукцию ретейлер планирует увеличить.

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АГН "Москва"

Артур Лапсаков

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