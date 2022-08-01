Московские шопоголики взяли в "осаду" магазины бренда H&M, так как ранее в Сети появилась информация о начале распродажи 1 августа. Однако пока люди стоят у закрытых торговых точек.

В распоряжении Лайфа оказалось видео из ТЦ "Метрополис", там несколько десятков человек с надеждой смотрят на двери H&M.

Московские шопоголики "осадили" магазины H&M в надежде на открытие. Видео © LIFE

Такая же ситуация и на улице Пушкинской в Москве. Многие верят, что магазин всё-таки откроется, и периодически дёргают дверь.

Московские шопоголики "осадили" магазины H&M в надежде на открытие. Видео © SHOT