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1 августа, 08:31

Московские шопоголики "осадили" магазины H&M в надежде на открытие

Московские шопоголики взяли в "осаду" магазины бренда H&M, так как ранее в Сети появилась информация о начале распродажи 1 августа. Однако пока люди стоят у закрытых торговых точек.

В распоряжении Лайфа оказалось видео из ТЦ "Метрополис", там несколько десятков человек с надеждой смотрят на двери H&M.

Московские шопоголики "осадили" магазины H&M в надежде на открытие. Видео © LIFE

Такая же ситуация и на улице Пушкинской в Москве. Многие верят, что магазин всё-таки откроется, и периодически дёргают дверь.

Московские шопоголики "осадили" магазины H&M в надежде на открытие. Видео © SHOT

Тем временем сам ретейлер уже заявил Лайфу, что магазины будут открываться поэтапно в течение всего месяца. А вот источник "Москвы 24" утверждает, что точки H&M откроются для распродажи в конце августа.

Российский бизнес H&M смогут приобрести компании из РФ или из дружественных стран

Российский бизнес H&M смогут приобрести компании из РФ или из дружественных стран

Напомним, ранее в пресс-службе ретейлера H&M Group сообщили о намерении открыть офлайн-магазины в России для проведения распродажи оставшегося товара. Уточнялось, что магазины будут открыты временно, пока большая часть оставшихся товаров не будет продана. При этом цены на продукцию планировалось увеличить.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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