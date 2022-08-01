Московские шопоголики "осадили" магазины H&M в надежде на открытие
Московские шопоголики взяли в "осаду" магазины бренда H&M, так как ранее в Сети появилась информация о начале распродажи 1 августа. Однако пока люди стоят у закрытых торговых точек.
В распоряжении Лайфа оказалось видео из ТЦ "Метрополис", там несколько десятков человек с надеждой смотрят на двери H&M.
Московские шопоголики "осадили" магазины H&M в надежде на открытие. Видео © LIFE
Такая же ситуация и на улице Пушкинской в Москве. Многие верят, что магазин всё-таки откроется, и периодически дёргают дверь.
Московские шопоголики "осадили" магазины H&M в надежде на открытие. Видео © SHOT
Тем временем сам ретейлер уже заявил Лайфу, что магазины будут открываться поэтапно в течение всего месяца. А вот источник "Москвы 24" утверждает, что точки H&M откроются для распродажи в конце августа.
Напомним, ранее в пресс-службе ретейлера H&M Group сообщили о намерении открыть офлайн-магазины в России для проведения распродажи оставшегося товара. Уточнялось, что магазины будут открыты временно, пока большая часть оставшихся товаров не будет продана. При этом цены на продукцию планировалось увеличить.
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