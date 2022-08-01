ВС РФ уничтожили две американские установки HIMARS ударом по заводу в Харькове

Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации нанесли удар по территории завода "Украинские энергетические машины" в Харькове, уничтожив в результате две американские пусковые установки РСЗО HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.