ВС РФ уничтожили две американские установки HIMARS ударом по заводу в Харькове
Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации нанесли удар по территории завода "Украинские энергетические машины" в Харькове, уничтожив в результате две американские пусковые установки РСЗО HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его данным, также в результате удара уничтожены 53 украинских бойца и иностранных наёмника.
HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси производства компании Lockheed Martin. США поставили уже 12 единиц РСЗО Украине, ожидается поставка ещё четырёх единиц. При этом, по данным на 22 июля, российские военные в ходе спецоперации уничтожили четыре пусковые установки HIMARS. Российские зенитчики научились сбивать ракеты американских РСЗО при помощи отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук М-3".
ТАСС / ZUMA / Pfc. Sarah Pysher