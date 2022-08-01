Российские средства ПВО лишили украинскую сторону десяти беспилотников за сутки

Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции сбили десять украинских беспилотников за сутки. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Макеевка и Петропавловка в Донецкой Народной Республике, Любимовка в Запорожской области, а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм в Харьковской области", — проинформировал он.