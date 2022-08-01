Учёные выявили новые "неприличные" симптомы оспы обезьян у мужчин

Учёные из лондонского фонда Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust в течение трёх месяцев изучали состояние здоровья 197 мужчин, у которых была подтверждена оспа обезьян. Согласно полученным данным, специалисты выявили новые "неприличные" симптомы заболевания, сообщает издание New Scientist.

В исследовании уточняется, что 71 пациент пожаловался на ректальную боль, а у 31 добровольца опух половой член. Кроме того, у всех обследуемых мужчин появились различные поражения слизистых оболочек или кожи, к примеру на половых органах или во рту.

При этом известно, что 70 из 197 мужчин, участвующих в эксперименте, имели ВИЧ-положительный статус, ещё у 56 добровольцев были выявлены заболевания, передающиеся половым путём.