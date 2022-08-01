Учёные выявили новые "неприличные" симптомы оспы обезьян у мужчин
New Scientist: Признаками оспы обезьян могут быть отёк пениса и ректальная боль
Учёные из лондонского фонда Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust в течение трёх месяцев изучали состояние здоровья 197 мужчин, у которых была подтверждена оспа обезьян. Согласно полученным данным, специалисты выявили новые "неприличные" симптомы заболевания, сообщает издание New Scientist.
В исследовании уточняется, что 71 пациент пожаловался на ректальную боль, а у 31 добровольца опух половой член. Кроме того, у всех обследуемых мужчин появились различные поражения слизистых оболочек или кожи, к примеру на половых органах или во рту.
При этом известно, что 70 из 197 мужчин, участвующих в эксперименте, имели ВИЧ-положительный статус, ещё у 56 добровольцев были выявлены заболевания, передающиеся половым путём.
Напомним, ранее глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Он отметил, что инфекция представляет для жителей планеты умеренный риск. Однако это не касается граждан европейских стран, где угроза достаточно высока.
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