Врач Мясников назвал главную опасность выявленного у Чубайса синдрома Гийена – Барре

Главной опасностью синдрома Гийена – Барре (СГБ), с которым экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник, является возможность развития паралича дыхательных мышц. Об этом в телеграм-канале сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, синдром характеризуется поражением нескольких периферических нервов, как правило, от ног до рук и головы. Это ведёт к слабости и параличу — человек не может ходить, двигать руками, глазами и прочими мышцами.

"Самое опасное, что часто отказывают мышцы, при помощи которых мы дышим, и может развиться паралич дыхания", — отметил Мясников.

Врач уточнил, что болезнь может протекать от двух до нескольких недель и требует интенсивного госпитального лечения. Предшествует ей зачастую инфекция: бактериальная или вирусная, добавил специалист, подчеркнув, что обычно синдром вызывает кампилобактер (Campilobacter), хотя триггером может служить и вирус гриппа, и коронавирус.

"На эти вирусы или бактерии вырабатываются антитела, которые по каким-то причинам путают сигнал "свой-чужой" и начинают поражать не вирусы, а собственные клетки. В данном случае — клетки оболочки периферических нервов", — пояснил Мясников.