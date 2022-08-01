Климатолог определил дату следующего массового вымирания на Земле

За последние 540 миллионов лет Земля пережила пять массовых вымираний, шестое ожидается не раньше 2500 года. Такие данные привёл учёный-климатолог из Университета Тохоку в Японии Кунио Кайхо, его работа опубликована в журнале Biogeosciences.

Проанализировав предыдущие подобные события, учёный обнаружил, что массовые вымирания связаны с изменениями климата. Наиболее серьёзные из них случились, когда температура падала примерно на семь градусов или поднималась на девять градусов по Цельсию.

"Глобальное потепление на девять градусов по Цельсию не наступит по крайней мере до 2500 года при наихудшем сценарии", — уверен Кайхо.

К концу нынешнего столетия температура на планете в среднем поднимется на 4,4 градуса. При этом специалист обратил внимание, что сегодня климат меняется гораздо быстрее — по антропогенным причинам. Это может привести к тому, что следующее массовое вымирание станет гораздо серьёзнее предыдущих, потому что многие виды животных просто не успеют адаптироваться к новым условиям.