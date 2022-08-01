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1 августа, 08:57

Климатолог определил дату следующего массового вымирания на Земле

Климатолог Кайхо: Шестое массовое вымирание на Земле произойдёт не раньше 2500 года

За последние 540 миллионов лет Земля пережила пять массовых вымираний, шестое ожидается не раньше 2500 года. Такие данные привёл учёный-климатолог из Университета Тохоку в Японии Кунио Кайхо, его работа опубликована в журнале Biogeosciences.

Проанализировав предыдущие подобные события, учёный обнаружил, что массовые вымирания связаны с изменениями климата. Наиболее серьёзные из них случились, когда температура падала примерно на семь градусов или поднималась на девять градусов по Цельсию.

"Глобальное потепление на девять градусов по Цельсию не наступит по крайней мере до 2500 года при наихудшем сценарии", уверен Кайхо.

Количество магнитных бурь может вырасти в ближайшие несколько лет

Количество магнитных бурь может вырасти в ближайшие несколько лет

К концу нынешнего столетия температура на планете в среднем поднимется на 4,4 градуса. При этом специалист обратил внимание, что сегодня климат меняется гораздо быстрее — по антропогенным причинам. Это может привести к тому, что следующее массовое вымирание станет гораздо серьёзнее предыдущих, потому что многие виды животных просто не успеют адаптироваться к новым условиям.

Ранее Лайф рассказывал, что древняя ДНК помогла выяснить происхождение Чёрной смерти. Это оставалось загадкой почти 700 лет.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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