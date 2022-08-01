ВКС РФ высокоточным ударом уничтожили до 200 украинских военных в районе Харькова

Воздушно-космические силы России атаковали пункт временной дислокации 92-й механизированной бригады ВСУ, в результате чего украинские военные понесли серьёзные потери. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, пункт дислокации бригады ВСУ находился в районе Харькова. Высокоточным оружием российские военные нанесли удар по цели. Около 200 украинских бойцов было уничтожено, из строя выведено семь единиц бронетехники.