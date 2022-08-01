Песков заявил, что вопрос вступления Сербии в ОДКБ не стоит на повестке дня
Вопрос вступления Сербии в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не вынесен на обсуждение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Честно говоря, такого вопроса не было на повестке дня", — сказал он в ходе общения с журналистами.
Ранее Песков заявил, что Россия абсолютно поддерживает Сербию в ситуации вокруг Косова. Представитель Кремля также обратил внимание на важность проявления благоразумия со всех сторон. Отметим, что накануне ситуация на севере непризнанной республики обострилась из-за решения Приштины отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. В итоге Правительство Косова приняло решение отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы.
Лайф рассказывает, что предшествовало этой кризисной ситуации на рубежах Сербии и непризнанного Косова. Чтобы разобраться в этом, нужно вспомнить события более чем 20-летней давности.
Kremlin.ru