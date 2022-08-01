Песков заявил, что вопрос вступления Сербии в ОДКБ не стоит на повестке дня

Вопрос вступления Сербии в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не вынесен на обсуждение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Честно говоря, такого вопроса не было на повестке дня", — сказал он в ходе общения с журналистами.