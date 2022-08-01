Песков: Россия абсолютно поддерживает Сербию в ситуации вокруг Косова

Москва поддерживает Белград в ситуации вокруг Косова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Слава богу, удалось обострение ночью избежать, но эта ситуация лишь отложена на один месяц", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля обратил внимание на важность проявления благоразумия со всех сторон. Россия поддерживает позицию Сербии, призывы к миру и конструктивизму, которые озвучил президент Александр Вучич. Москва считает, что признавшие Косово страны должны использовать всё влияние, чтобы предостеречь власти Приштины.