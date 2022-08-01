Песков: Россия абсолютно поддерживает Сербию в ситуации вокруг Косова
Москва поддерживает Белград в ситуации вокруг Косова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Слава богу, удалось обострение ночью избежать, но эта ситуация лишь отложена на один месяц", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля обратил внимание на важность проявления благоразумия со всех сторон. Россия поддерживает позицию Сербии, призывы к миру и конструктивизму, которые озвучил президент Александр Вучич. Москва считает, что признавшие Косово страны должны использовать всё влияние, чтобы предостеречь власти Приштины.
Накануне на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Кроме того, местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы.
Лайф рассказывает, что предшествовало этой кризисной ситуации на рубежах Сербии и непризнанного Косова. Чтобы разобраться в этом, нужно вспомнить события более чем 20-летней давности.