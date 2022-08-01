Бойцы ДНР пытаются окружить Авдеевку
Представитель ДНР Безсонов: Народная милиция пытается окружить Авдеевку
Силы Народной милиции ДНР пытаются окружить Авдеевку. Об этом заявил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.
"Авдеевка — мы сейчас обходим её, в тыл стараемся зайти. Пару дней назад продвинулись километра на полтора, по моим данным", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".
Наступление проводилось с востока и севера от города, уточнил Безсонов. Одновременно ведётся наступление южнее Авдеевки, есть возможность ликвидировать всю живую силу противника и серьёзно зайти ещё и с юга, заметил замминистра. Это позволит обойти населённый пункт, чтобы полностью окружить его.
Ранее Лайф рассказывал, что российские войска уничтожили артиллерийскую батарею ВСУ в ДНР. Также были подавлены восемь украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских и миномётных взводов противника.
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Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР