Бойцы ДНР пытаются окружить Авдеевку

Силы Народной милиции ДНР пытаются окружить Авдеевку. Об этом заявил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.

"Авдеевка — мы сейчас обходим её, в тыл стараемся зайти. Пару дней назад продвинулись километра на полтора, по моим данным", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

Наступление проводилось с востока и севера от города, уточнил Безсонов. Одновременно ведётся наступление южнее Авдеевки, есть возможность ликвидировать всю живую силу противника и серьёзно зайти ещё и с юга, заметил замминистра. Это позволит обойти населённый пункт, чтобы полностью окружить его.