Лукашенко: РФ и Белоруссия могут создать союз, которому позавидуют другие страны

Москва и Минск могут выстроить такой тесный союз, что ему позавидуют федерации и конфедерации. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе назначения Дмитрия Крутого новым послом в России.

"Сохраняя независимость России и Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеральные, и конфедеративные государства, и, может, даже унитарные государства", — сказал глава республики, слова которого приводит агентство БелТА.