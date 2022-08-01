Лукашенко: РФ и Белоруссия могут создать союз, которому позавидуют другие страны
Москва и Минск могут выстроить такой тесный союз, что ему позавидуют федерации и конфедерации. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе назначения Дмитрия Крутого новым послом в России.
"Сохраняя независимость России и Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеральные, и конфедеративные государства, и, может, даже унитарные государства", — сказал глава республики, слова которого приводит агентство БелТА.
Лайф напоминает, что ранее Лукашенко подписал указ о назначении новым послом в России заместителя главы собственной администрации Дмитрия Крутого. В прошлом эту должность занимал Владимир Семашко.
Новости
"Ситуацию нужно "расшивать": Песков обвинил Запад в искусственном усложнении ситуации с турбинами "Северного потока"
сегодня в 09:44
В Черногории пришлось силой выгонять с пляжа украинцев, не желающих убирать флаг
сегодня в 09:40
Песков заявил, что вопрос вступления Сербии в ОДКБ не стоит на повестке дня
сегодня в 09:36