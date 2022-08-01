НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 августа, 09:47

Лукашенко: РФ и Белоруссия могут создать союз, которому позавидуют другие страны

Москва и Минск могут выстроить такой тесный союз, что ему позавидуют федерации и конфедерации. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе назначения Дмитрия Крутого новым послом в России.

"Сохраняя независимость России и Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеральные, и конфедеративные государства, и, может, даже унитарные государства", — сказал глава республики, слова которого приводит агентство БелТА.

Минск увидел во вступлении в ШОС дорогу к новым возможностям

Минск увидел во вступлении в ШОС дорогу к новым возможностям

Лайф напоминает, что ранее Лукашенко подписал указ о назначении новым послом в России заместителя главы собственной администрации Дмитрия Крутого. В прошлом эту должность занимал Владимир Семашко.

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров