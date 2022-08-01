Лукашенко подписал указ о назначении новым послом в России Дмитрия Крутого
Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил новым послом в России заместителя главы собственной администрации Дмитрия Крутого. Об этом говорится в публикации БелТА. Президент республики подписал соответствующий указ.
"Глава государства назначил Крутого Дмитрия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ и по совместительству полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества независимых государств", — сказано в сообщении.
По данным СМИ, Крутой теперь будет занимать должность и специального представителя Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, Содружества Независимых Государств и ОДКБ.
Лайф напоминает, ещё 22 июля стало известно: новым послом Белоруссии в России станет замглавы Администрации Президента республики Дмитрий Крутой. Тогда об этом сообщало агентство "Sputnik Беларусь". В прошлом эту должность занимал Владимир Семашко. Отметим, что в тот же день президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора согласовали вопрос назначения нового посла республики в РФ.
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