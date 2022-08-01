Лукашенко подписал указ о назначении новым послом в России Дмитрия Крутого

Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил новым послом в России заместителя главы собственной администрации Дмитрия Крутого. Об этом говорится в публикации БелТА. Президент республики подписал соответствующий указ.

"Глава государства назначил Крутого Дмитрия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ и по совместительству полномочным представителем Республики Беларусь при Экономическом совете Содружества независимых государств", — сказано в сообщении.

По данным СМИ, Крутой теперь будет занимать должность и специального представителя Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, Содружества Независимых Государств и ОДКБ.