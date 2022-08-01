"Ситуацию нужно "расшивать": Песков обвинил Запад в искусственном усложнении ситуации с турбинами "Северного потока"

Сложности в ситуации с турбинами для газопровода "Северный поток" созданы искусственно со стороны Запада, и в сложившихся обстоятельствах российская сторона мало что может сделать. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что "Газпром" ранее уже изложил реальное положение дел и, в принципе, ему нечего добавить.

"Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определённые искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями, незаконными ограничениями. Эту ситуацию нужно "расшивать", и здесь мало что может сделать российская сторона", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.