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1 августа, 09:44

"Ситуацию нужно "расшивать": Песков обвинил Запад в искусственном усложнении ситуации с турбинами "Северного потока"

Песков: Запад искусственно усложнил ситуацию с турбинами для "Северного потока"

Сложности в ситуации с турбинами для газопровода "Северный поток" созданы искусственно со стороны Запада, и в сложившихся обстоятельствах российская сторона мало что может сделать. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что "Газпром" ранее уже изложил реальное положение дел и, в принципе, ему нечего добавить.

"Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определённые искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями, незаконными ограничениями. Эту ситуацию нужно "расшивать", и здесь мало что может сделать российская сторона", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

"Не могут внятно объяснить": Лавров обвинил Запад в спекуляции на теме турбин "Северного потока"

"Не могут внятно объяснить": Лавров обвинил Запад в спекуляции на теме турбин "Северного потока"

Ранее в "Газпроме" заявили, что поставка турбины для "Северного потока" из Канады в Германию после ремонта компанией Siemens не соответствует условиям контракта. Там также отметили, что европейские партнёры обвиняют российскую компанию в необоснованном сокращении поставок газа в Европу, однако в реальности всё наоборот: они сами не выполняют контрактных обязательств по обслуживанию компрессорных станций.

Обложка ©

Freepik

Александр Юнашев

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