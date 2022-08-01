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1 августа, 09:26

В Кремле назвали печальной новостью сообщения о болезни Чубайса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал печальной новостью сообщения о болезни бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, которого госпитализировали накануне в одну из европейских клиник.

"Безусловно, печальная новость. Желаем ему скорейшего выздоровления. Естественно, он российский гражданин, и по мере возможности мы стараемся помогать всем российским гражданам", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков также добавил, что на данный момент за помощью ни Чубайс, ни его родственники не обращались.

Этот процесс необратим: Врач рассказал, чем грозит Чубайсу синдром Гийена – Барре

Этот процесс необратим: Врач рассказал, чем грозит Чубайсу синдром Гийена – Барре

Ранее Лайф рассказывал, что Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. Большинство людей выздоравливают без серьёзных осложнений. Но тяжёлые случаи могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. Согласно последним данным, состояние экс-главы "Роснано" улучшилось.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев

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