В Кремле назвали печальной новостью сообщения о болезни Чубайса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал печальной новостью сообщения о болезни бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, которого госпитализировали накануне в одну из европейских клиник.

"Безусловно, печальная новость. Желаем ему скорейшего выздоровления. Естественно, он российский гражданин, и по мере возможности мы стараемся помогать всем российским гражданам", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков также добавил, что на данный момент за помощью ни Чубайс, ни его родственники не обращались.