Депутата из Екатеринбурга оштрафовали на 13 тыс. рублей за отсутствие дверей в туалете школы

Прокуратура Екатеринбурга оштрафовала директора школы № 168, депутата городской думы Татьяну Вяткину за нарушения в её образовательном учреждении. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на областное надзорное ведомство.

"Прокуратура выявила нарушения при содержании уборных комнат для мальчиков и девочек. Отсутствовали сиденья на санузлы, а также двери на кабинках", — сообщили в пресс-службе.

Также перед входом в санузлы и на территории школы не было знаков о запрете курения. В связи с выявленными нарушениями было возбуждено административное дело. В результате Вяткиной выписали два штрафа на общую сумму 13 тысяч рублей, а также внесли представление об устранении нарушений. По данным издания, после этого директор оперативно устранила выявленные нарушения.