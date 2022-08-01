Сенатор объяснил, почему требование Украины вернуть ей часть имущества СССР — бред

Заявление украинского посла в Британии Вадима Пристайко о том, что России следует отдать Незалежной "хотя бы" треть зарубежного имущества СССР, — это несусветная глупость, считает сенатор Виктор Кресс. В беседе с Лайфом он объяснил, что требование киевского дипломата не имеет под собой никакой юридической основы.

"Бред сивой кобылы. Россия взяла на себя все долги Советского Союза. Мы рассчитывались за все другие республики. Почему мы ещё сейчас должны отдавать?! Глупость несусветная. Оттуда (из Украины. — Прим. Лайфа) и не такие заявления мы слышим чуть ли не каждый день. [Делают заявления] для того, чтобы вякать. Это просто чушь", — сказал Кресс.

По его мнению, украинские власти и политики говорят сейчас то, что им выгодно. Они пытаются "сделать больно" России, но подобные требования ни один нормальный суд даже не возьмёт в производство. Сенатор считает, что РФ нужно поступить со всей Незалежной так, как она поступила с Херсонской областью. Тогда, уверен политик, все вопросы будут сняты.