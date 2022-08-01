Под Волгоградом рабочего насмерть засыпало зерном
В Волгоградской области рабочего насмерть засыпало зерном. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 31 июля на территории хозяйственного общества в хуторе Суховский. При разгрузке КамАЗа 38-летний работник открыл рычаг правого борта, но не успел отойти в сторону. Тонны зерна тут же посыпались на рабочего, от полученных травм он скончался на месте.
"Следователями территориального подразделения СКР организована доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на указанном объекте", — добавили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что в Пермском крае футбольные ворота насмерть придавили семилетнего мальчика. От полученных травм малыш скончался в больнице, куда был доставлен сразу после случившегося. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Новости
GTA по-сахалински: Пьяный водитель под дулом автомата заставил полицейского везти его сына к "бабушке"
сегодня в 11:03
Президент Болгарии Радев распустил парламент и назначил техническое правительство
сегодня в 11:02
Суд отправил жительницу Волгограда в колонию на четыре года за помощь сирийским террористам
сегодня в 11:00
ТАСС / Сергей Бобылев