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1 августа, 11:08

Под Волгоградом рабочего насмерть засыпало зерном

В Волгоградской области рабочего насмерть засыпало зерном. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 31 июля на территории хозяйственного общества в хуторе Суховский. При разгрузке КамАЗа 38-летний работник открыл рычаг правого борта, но не успел отойти в сторону. Тонны зерна тут же посыпались на рабочего, от полученных травм он скончался на месте.

"Следователями территориального подразделения СКР организована доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на указанном объекте", — добавили в ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал, что в Пермском крае футбольные ворота насмерть придавили семилетнего мальчика. От полученных травм малыш скончался в больнице, куда был доставлен сразу после случившегося. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова

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