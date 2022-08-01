Под Волгоградом рабочего насмерть засыпало зерном

В Волгоградской области рабочего насмерть засыпало зерном. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 31 июля на территории хозяйственного общества в хуторе Суховский. При разгрузке КамАЗа 38-летний работник открыл рычаг правого борта, но не успел отойти в сторону. Тонны зерна тут же посыпались на рабочего, от полученных травм он скончался на месте.

"Следователями территориального подразделения СКР организована доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на указанном объекте", — добавили в ведомстве.