GTA по-сахалински: Пьяный водитель под дулом автомата заставил полицейского везти его сына к "бабушке"

На Сахалине ночью сотрудники ДПС заподозрили водителя Land Cruiser в пьяной езде. Они остановили машину, однако мужчина к ним вышел не с правами и документами на авто, а с гранатой и автоматом Калашникова. О ночных приключениях сахалинского гангстера рассказал телеграм-канал SHOT.

По его данным, 39-летнего Романа Г. остановили в 2:40 по местному времени у заправки в селе Стародубское. Мужчина не пожелал сдаваться, он выдернул чеку из гранаты, приставил к голове сотрудника ДПС автомат, приказал ему сесть за руль и ехать в соседнее село. Причём всё это время на заднем сиденье автомобиля находился девятимесячный сын злоумышленника.

Когда Land Cruiser сдвинулся с места, полицейские поехали следом. Прибыв в Советское, мужчина вышел из машины и сдался правоохранителям. Оказалось, что граната была муляжом, а автомат — охолощён. В ходе допроса мужчина заявил, что он просто хотел увезти ребёнка к бабушке, а уже потом сдаться в руки правосудия. Теперь в отношении него возбудили несколько дел: уголовное — за применение насилия в отношении полицейского, административные — за неповиновение правоохранителям и за вождение в нетрезвом виде. При этом ребёнка у Романа изъяли.