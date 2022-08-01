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1 августа, 11:02

Президент Болгарии Радев распустил парламент и назначил техническое правительство

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Румен Радев подписал указ, которым распускает 47-е Народное собрание с 2 августа и назначает проведение выборов в Народное собрание на 2 октября 2022 года", — говорится в сообщении.

Следующим распоряжением Радев назначил техническое правительство, которое начнёт работать с 2 августа. Возглавит его Гылыб Донев.

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Getty Images / Hristo Vladev / NurPhoto

Григорий Воронцов

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