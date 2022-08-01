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1 августа, 10:45

В Белом море потерпело крушение маломерное судно, один человек погиб

ТАСС: При крушении судна в Белом море погиб один человек, ещё двоих ищут

Маломерное судно потерпело крушение в Белом море. В результате происшествия погиб один человек, двое пропали без вести и ещё двоим пассажирам удалось спастись, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"По предварительной информации, 1 августа в районе Княжой Губы у Белого моря, вблизи посёлка Зеленоборский, в Мурманской области потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились пять человек. В результате происшествия один человек погиб, двое пропали без вести, двое спаслись", — рассказал агентству неназванный собеседник.

В телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры говорится, что в настоящий момент МЧС организовало поиски пропавших членов экипажа. На место ЧП отправлено 10 спасателей и шесть единиц техники. Причины бедствия судна устанавливаются.

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Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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