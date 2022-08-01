Семнадцать человек пострадали при падении автобуса в кювет в Пензенской области

Семнадцать человек пострадали при опрокидывании автобуса в Лунинском районе Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В региональном главке МЧС уточнили, что всё произошло в 10:20 по московскому времени на 49-м километре автодороги Пенза – Саранск. Автобус ПАЗ опрокинулся в кювет. На месте работает восемь человек и три единицы техники. О состоянии пострадавших на данный момент ничего не известно.

Автобус, слетевший в кювет. Фото © ГУ МЧС по Пензенской области