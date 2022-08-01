Путин заявил, что Запад "выбросил на помойку" принципы ВТО, введя санкции против России

Западные страны "выбросили на помойку" принципы Всемирной торговой организации (ВТО), введя санкции против РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в металлургии.

"Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков [Запада] не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации, — они просто выброшены на помойку", — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что, вероятно, на Западе о данных принципах не хотят вспоминать, так как об этом "просто неловко говорить". Путин подчеркнул, что ограничения на работу российских металлургов свидетельствуют об "откровенном проявлении недобросовестной конкуренции". По мнению президента, санкции говорят о попытках Запада сдержать отечественный бизнес и изменить рынки для собственной выгоды.