Путин: Антироссийские санкции не отражают реалии мировой политики и экономики
Санкции, введённые Западом против России, не отражают реалии мировой политики и экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в металлургии.
"Уже говорил, что эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причём текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике на самом деле", — отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин заявлял, что незаконные санкции, игнорирование суверенитета государств, разрушение договоров в сфере стратегической стабильности ставят под сомнение суть глобальной правовой системы.
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