Путин: Антироссийские санкции не отражают реалии мировой политики и экономики

Санкции, введённые Западом против России, не отражают реалии мировой политики и экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в металлургии.

"Уже говорил, что эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причём текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике на самом деле", — отметил глава государства.