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1 августа, 10:15

Путин: Антироссийские санкции не отражают реалии мировой политики и экономики

Санкции, введённые Западом против России, не отражают реалии мировой политики и экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в металлургии.

"Уже говорил, что эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причём текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике на самом деле", — отметил глава государства.

Манёвр Путина помог избежать спада экономики из-за санкций

Манёвр Путина помог избежать спада экономики из-за санкций

Ранее Владимир Путин заявлял, что незаконные санкции, игнорирование суверенитета государств, разрушение договоров в сфере стратегической стабильности ставят под сомнение суть глобальной правовой системы.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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