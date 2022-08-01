Московские больницы продолжают ужесточать антикоронавирусные меры
Московские больницы продолжают ужесточать антикоронавирусные меры. Так, соответствующий приказ 25 июля выпустила ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, документ оказался в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Согласно приказу, требуется, в частности, изолировать больных с признаками ОРВИ и при плановой госпитализации обязать пациентов сдавать тест на коронавирус. Кроме того, рекомендуется ограничить посещение родственников до 30 минут, при этом допускать их только в исключительных случаях и с отрицательным тестом на ковид. Также требуется чаще проводить дезинфекцию и соблюдать режим проветривания в помещениях.
Ранее Лайф уже писал, что московские клиники вернули антиковидные меры. Так, сеть лабораторий KDL уже обязала всех работников по возвращении из отпуска сдавать тесты на коронавирус.
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