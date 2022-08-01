Московские больницы продолжают ужесточать антикоронавирусные меры

Согласно приказу, требуется, в частности, изолировать больных с признаками ОРВИ и при плановой госпитализации обязать пациентов сдавать тест на коронавирус. Кроме того, рекомендуется ограничить посещение родственников до 30 минут, при этом допускать их только в исключительных случаях и с отрицательным тестом на ковид. Также требуется чаще проводить дезинфекцию и соблюдать режим проветривания в помещениях.