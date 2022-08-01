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1 августа, 10:10

Московские больницы продолжают ужесточать антикоронавирусные меры

Московские больницы продолжают ужесточать антикоронавирусные меры. Так, соответствующий приказ 25 июля выпустила ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, документ оказался в распоряжении телеграм-канала SHOT.

  • Приказ ГКБ им. Н.И. Пирогова об ужесточении антикоронавирусных мер. Фото © Telegram / SHOT
    Приказ ГКБ им. Н.И. Пирогова об ужесточении антикоронавирусных мер. Фото © Telegram / SHOT
  • Приказ ГКБ им. Н.И. Пирогова об ужесточении антикоронавирусных мер. Фото © Telegram / SHOT
    Приказ ГКБ им. Н.И. Пирогова об ужесточении антикоронавирусных мер. Фото © Telegram / SHOT

Приказ ГКБ им. Н.И. Пирогова об ужесточении антикоронавирусных мер. Фото © Telegram / SHOT

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Согласно приказу, требуется, в частности, изолировать больных с признаками ОРВИ и при плановой госпитализации обязать пациентов сдавать тест на коронавирус. Кроме того, рекомендуется ограничить посещение родственников до 30 минут, при этом допускать их только в исключительных случаях и с отрицательным тестом на ковид. Также требуется чаще проводить дезинфекцию и соблюдать режим проветривания в помещениях.

Масочный режим в связи с угрозой коронавируса действует в больницах четверти российских регионов

Масочный режим в связи с угрозой коронавируса действует в больницах четверти российских регионов

Ранее Лайф уже писал, что московские клиники вернули антиковидные меры. Так, сеть лабораторий KDL уже обязала всех работников по возвращении из отпуска сдавать тесты на коронавирус.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов
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