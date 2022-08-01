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1 августа, 10:08

Участники проектов платформы "Россия — страна возможностей" отправились в круиз по Волге

Свыше 350 участников проектов платформы "Россия — страна возможностей" отправились в 12-дневный круиз по Волге в рамках программы "Больше, чем путешествие". Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Более 350 человек, представляющих все проекты платформы, станут участниками речного круиза по Волге, маршрут которого включает 11 городов России", — сказано в записи.

С 31 июля по 12 августа участники на теплоходе "Нижний Новгород" посетят Москву, Углич, Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Чебоксары, Ульяновск, Самару, Саратов, Волгоград и Астрахань, где они смогут пройти экскурсионные программы.

Более 15 млн человек приняли участие в проектах платформы "Россия — страна возможностей"

Более 15 млн человек приняли участие в проектах платформы "Россия — страна возможностей"

В ходе круиза участникам предложат придумать и разработать конкурс мечты, который бы могла реализовать платформа "Россия — страна возможностей". Им нужно будет проанализировать, какой тематики состязаний не хватает жителям страны, ответить на вопросы, как должно быть устроено идеальное соревнование и каких целей оно должно достичь. Особое внимание будет уделено вопросам проведения конкурсных движений в разных регионах России.

Ранее Лайф рассказывал, что "Россия — страна возможностей" запустила проект "Экософия" для экоактивистов. Принять участие в нём может каждый желающий старше 14 лет, для этого нужно зарегистрироваться на сайте экософия.рф.

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Telegram-канал "Россия — страна возможностей"

Артур Лапсаков
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