В России за сутки выявили 10 824 случая ковида
За сутки в России выявили 10 824 случая коронавируса, при этом выздоровело 6077 пациентов, а 36 человек скончались из-за ковида. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.
Всего с начала пандемии выявлено 18 612 543 инфицированных.
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 67,6%, рост фиксируется в 74 регионах. Число госпитализаций в пересчёте на 100 тысяч жителей увеличилось на 32,3%.
Ранее в Кремле сочли тревожной динамику роста заболеваемости ковидом в мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких ограничительных мер сейчас нет, однако если граждане России беспокоятся по поводу роста заболеваемости ковидом, то они могут самостоятельно принять меры предосторожности и обезопасить себя и близких.
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