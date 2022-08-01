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1 августа, 10:02

В России за сутки выявили 10 824 случая ковида

За сутки в России выявили 10 824 случая коронавируса, при этом выздоровело 6077 пациентов, а 36 человек скончались из-за ковида. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии выявлено 18 612 543 инфицированных.

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 67,6%, рост фиксируется в 74 регионах. Число госпитализаций в пересчёте на 100 тысяч жителей увеличилось на 32,3%.

Новый пик заболеваемости ковидом в России может наступить в конце августа

Новый пик заболеваемости ковидом в России может наступить в конце августа

Ранее в Кремле сочли тревожной динамику роста заболеваемости ковидом в мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких ограничительных мер сейчас нет, однако если граждане России беспокоятся по поводу роста заболеваемости ковидом, то они могут самостоятельно принять меры предосторожности и обезопасить себя и близких.

Обложка ©

Pixabay

Александра Вишнякова
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