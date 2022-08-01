В России за сутки выявили 10 824 случая ковида

За сутки в России выявили 10 824 случая коронавируса, при этом выздоровело 6077 пациентов, а 36 человек скончались из-за ковида. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии выявлено 18 612 543 инфицированных.

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 67,6%, рост фиксируется в 74 регионах. Число госпитализаций в пересчёте на 100 тысяч жителей увеличилось на 32,3%.