Пользователи Сети выяснили, почему Трамп похоронил бывшую жену в гольф-клубе
В Сети выяснили, что Трамп похоронил экс-жену в гольф-клубе для ухода от налогов
Место захоронения первой жены Дональда Трампа. Обложка © Dailymail.com
Первую жену экс-президента США Дональда Трампа Ивану похоронили на территории гольф-клуба, странный выбор места для могилы тут же вызвал бурное обсуждение в Сети. Профессор социологии, исследовательница налоговых систем Брук Харрингтон предположила, что Трамп таким образом пытался сэкономить.
"Я скептически отнеслась к разговорам о том, что Трамп похоронил свою жену в этой унылой яме в своём гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси, ради того, чтобы избежать налогов. Так что я проверила налоговое законодательство Нью-Джерси и, ребята... Это тройной уход от налогов. На собственность, на доход и на продажи", — рассказала Харрингтон в "Твиттере".
Аналогичное предположение выдвинула и журналистка USA Today Фиби Уолл Ховард. Она объяснила подписчикам, что по законам Нью-Джерси земля, которая используется в качестве кладбища, не облагается налогом на доход, продажу и пользование. Однако сколько людей должно быть похоронено на территории, чтобы её признали кладбищем, неизвестно. По мнению Ховард, благодаря могиле бывшей супруги Национальный гольф-клуб Трампа получит некоторую "налоговую передышку".
Напомним, первая жена американского миллиардера Дональда Трампа Ивана Трамп скончалась на 74-м году жизни 14 июля. По данным главного судмедэксперта Нью-Йорка, причиной смерти стал несчастный случай: есть версия, что экс-супруга Трампа просто неудачно упала.