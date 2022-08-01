Пользователи Сети выяснили, почему Трамп похоронил бывшую жену в гольф-клубе

Первую жену экс-президента США Дональда Трампа Ивану похоронили на территории гольф-клуба, странный выбор места для могилы тут же вызвал бурное обсуждение в Сети. Профессор социологии, исследовательница налоговых систем Брук Харрингтон предположила, что Трамп таким образом пытался сэкономить.

"Я скептически отнеслась к разговорам о том, что Трамп похоронил свою жену в этой унылой яме в своём гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси, ради того, чтобы избежать налогов. Так что я проверила налоговое законодательство Нью-Джерси и, ребята... Это тройной уход от налогов. На собственность, на доход и на продажи", — рассказала Харрингтон в "Твиттере".