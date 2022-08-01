Путин: Российские металлурги продолжают сталкиваться с ограничениями на внешних рынках

Президент России Владимир Путин посетовал на ограничения в работе на внешних рынках, с которыми сталкиваются отечественные металлурги. Речь об этом зашла на совещании по развитию этой отрасли в понедельник.

Глава государства напомнил, что в прошлый раз большой разговор с правительством и представителями отраслевого бизнеса о ситуации в металлургии состоялся в апреле.

"Разговор у нас получился предельно конкретный, поскольку речь шла в том числе о тех вызовах и трудностях, с которыми столкнулись, да и продолжают сталкиваться российские металлурги, имею в виду ограничения по их работе на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов", — перечислил глава государства.