Путин: Российские металлурги продолжают сталкиваться с ограничениями на внешних рынках
Президент России Владимир Путин посетовал на ограничения в работе на внешних рынках, с которыми сталкиваются отечественные металлурги. Речь об этом зашла на совещании по развитию этой отрасли в понедельник.
Глава государства напомнил, что в прошлый раз большой разговор с правительством и представителями отраслевого бизнеса о ситуации в металлургии состоялся в апреле.
"Разговор у нас получился предельно конкретный, поскольку речь шла в том числе о тех вызовах и трудностях, с которыми столкнулись, да и продолжают сталкиваться российские металлурги, имею в виду ограничения по их работе на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов", — перечислил глава государства.
Напомним, что по итогам прошлого совещания Путин поручил до 1 июня обновить стратегию развития металлургии в России. Президент также подчеркнул, что необходимо повысить спрос на продукцию данной отрасли внутри страны, однако это возможно только при условии доступных цен.