Московские клиники вернули антиковидные меры и ПЦР-тесты для персонала
Московские клиники снова ужесточают антиковидные меры для сотрудников, а коронавирусные отделения проверяют на готовность к работе. Скан соответствующего распоряжения от 26 июля 2022 года публикует телеграм-канал SHOT.
Скан распоряжения, клиника KDL © Telegram / SHOT
Так, сеть лабораторий KDL уже обязала всех работников по возвращении из отпуска сдавать тесты на коронавирус. В случае положительного результата сотрудников отправляют работать из дома или брать больничный.
"Только после получения "отрицательного результата" на 2019-nCoV работник может быть допущен к посещению офиса", — говорится в документе.
Также сотрудникам медучреждений рекомендуют вновь ввести на территории клиник обязательное ношение масок, перчаток и разделить территорию больниц на "красные" и "зелёные" зоны.
Как писал Лайф, за последние сутки в Москве выявили максимальное число заражений ковидом с 26 февраля. Всего же по стране за день было зарегистрировано более девяти тысяч случаев коронавируса.
Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр