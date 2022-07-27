Московские клиники вернули антиковидные меры и ПЦР-тесты для персонала

Московские клиники снова ужесточают антиковидные меры для сотрудников, а коронавирусные отделения проверяют на готовность к работе. Скан соответствующего распоряжения от 26 июля 2022 года публикует телеграм-канал SHOT.

Скан распоряжения, клиника KDL © Telegram / SHOT

Так, сеть лабораторий KDL уже обязала всех работников по возвращении из отпуска сдавать тесты на коронавирус. В случае положительного результата сотрудников отправляют работать из дома или брать больничный.

"Только после получения "отрицательного результата" на 2019-nCoV работник может быть допущен к посещению офиса", — говорится в документе.